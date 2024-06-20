Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Cezaevindeki koşullardan şikayetçi olan Cihantimur'un avukatlarının denetimli serbestlik isteyeceği öğrenilirken; cezaevinden ilk fotoğraf da geldi.

Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu ıslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre; Cihantimur 14 Haziran 2024 tarihinde buraya getirildi. Yargılanması devam ettiği için ise hüküm kısmı boş bırakıldı. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran'da 17'sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur'un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre "Federal Suç" ibaresi yer alıyor.