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EĞİTİM

Tıp alanında umut veren projeler yarıştı

Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması
2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması

Bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen “2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması” ile geleceğin bilim insanları tıp alanındaki umut veren buluşlarıyla kıyasıya yarıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları önemli projeler ile ödüllendirildi.

1.’LİK ÖDÜLÜ NAKKAŞTEPE 50.YIL KAMPÜSÜ’NE

Yarışmada 1.’lik ödülünün sahibi, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü’nden Dalya Adlığ ve Nursu Mercan olurken, 2.’lik ödülü Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi/BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi’nden Ezgi Boz kazandı. 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması 3.’lük ödülünü ise bu yıl İzmir Fen Lisesi’nden Furkan Akif Duran ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nden Dilara Diler paylaştı. Öğrencilerin, birbirinden başarılı projeleri ortaya koydukları BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması’nda ödül alan başarılı projeler Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde detaylandırılarak, bilimsel çalışmalara devam edilecek.

HEDEFİM BİLİME KATKI SAĞLAMAK

  • Geçtiğimiz sene düzenlenen BİSEP Proje Yarışmasında 4’üncü olarak burs alan Fulya Boybeyi, “Tek hedefim tıp fakültesiydi” dedi. BİSEP’te, konuşmacıların kendilerine ilham verdiğini belirten Boybeyi, “Dinleyici topluluğu önünde o projeyi anlatmak bir öğrenciye çok şey katıyor. En büyük artısı yaptığım projeyi güvenle birine anlatmak oldu. Tıp tarihini bilmek yaptığımız işin anlamını kavramak için çok önemli. Hedefim, ileride nöroloji ya da psikiyatri alanında bilime daha çok katkı sağlamak. Farklı alanları gördükçe ilgi alanı da değişebiliyor” dedi.

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