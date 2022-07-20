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POLİTİKA

TİP vekili Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gezi provokasyonu yapıp polise saldıran Türkiye İşçi Partisi vekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı: "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak." Şık, geçtiğimiz yıl da vatandaşlara "Bu devleti yıkmalıyız. Sokağa çıkın" diye seslenmişti.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
TİP vekili Ahmet Şıktan kalkışma çağrısı
Ahmet Şık

Eski HDP'li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, kalkışma çağrıları yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yaparak vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmalıyız" diye seslenen Şık, şimdi de "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

MUHALEFETTEN DESTEK İSTEDİ

T24'de yer alan habere göre Şık, muhalefet partilerine de "Türkiye’de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek çağrı yaptı:

Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİT

Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.

TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
OYNAT 01:39
TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı indirmeye çalışan polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi.

TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
OYNAT 00:44
TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
TİP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. TİP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.
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