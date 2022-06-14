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POLİTİKA

TİP Vekili Sera Kadıgil Müslümanlara 'yobaz' dedi

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin açılan davada Müslümanlar'a "yobaz" diyerek hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yobaz" diyerek hakaret ettiği kitle için sözleşmeden çıktığını savunarak "Hala 'siyasal İslamcı' olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TİP Vekili Sera Kadıgil Müslümanlara yobaz dedi
Sera Kadıgil

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında AK Parti seçmenlerine 'yobaz' diyerek hakaret etti.

Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş!

Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında ''Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.'' ifadelerinizde kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran 2018'de rakibi Muharrem İnce'ye %22 fark atarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,59 oy ile seçilmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok.' dedi.

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