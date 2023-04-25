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TİP’e oy istemiyor

Kemal Kılıçdraoğlu'nu destekleme kararı alan Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki HDP-TİP çekişmesi sürüyor.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifaktaki ortağı TİP'e oy verilmemesi çağrısı yaptı.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifaktaki ortağı TİP'e oy verilmemesi çağrısı yaptı.

Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdraoğlu'nu destekleme kararı alan Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki HDP-TİP çekişmesi sürüyor. Daha önce TİP'in Ankara 1'inci Bölge'den aday çıkarmasını engelleyen HDP, TİP'in bazı illerde ayrı liste çıkarmasına da karşı. Seçime Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifaktaki ortağı TİP'e oy verilmemesi çağrısı yaparak “Başka partiler size, ‘Bir farkımız yok, bize de verirsiniz kazanırız’ diyenlere sakın aldanmayın. Güvenmeyin” dedi.



#Seçim
#Emek ve Özgürlük İttifakı
#TİP
#HDP
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