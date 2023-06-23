TİP'li Barış Atay seçim yenilgisinin ardından Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"