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TİP'li Barış Atay seçim yenilgisinin ardından Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı

Seçim dönemi boyunca kendileri gibi düşünmeyen vatandaşlara kin kusan TİP'li Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı. Atay, paylaşımında "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

14:57 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
TİP'li Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

TİP'li Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

Her defasında fikir özgürlüğünden, ülkeye demokrasi getireceğinden dem vuran muhalefet cephesi seçim dönemi boyunca kendileri gibi düşünmeyenlere kin kusan açıklamalar yaptı.

TİP'li Barış Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

'Hesap vereceksiniz' diyerek tehditler savurmuştu

Atay, 2018 yılında tehditler savurarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"

#Barış Atay
#TİP
#Türkiye İşçi Partisi
15 dakika önce
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