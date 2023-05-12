TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken, 2023-TUS 1. dönem sınavı ile 2023-STS tıp doktorluğu temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. TUS sonuç tarihi ise belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı.