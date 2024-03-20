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TİP'te yargısız infaz

TİP'in adaylıktan çektiği ancak yarışa hukuken devam eden Gökhan Zan'ın Hatay'daki iddiasını sürdürdüğü bildirildi. Zan'ın kendisini savunma şansı verilmeksizin adaylıktan çekilmesi, yargısız infaz olarak değerlendirildi. TİP'in Hatay'da Lütfü Savaş'ı destekleyeceği de iddia edildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:38 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Lütfü Savaş, Gökhan Zan.
Lütfü Savaş, Gökhan Zan.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekmesiyle başlayan tartışmalar büyüyerek devam ediyor. “Adayım ve çekilmiyorum” diyen Zan'ın, kentteki iddiasının sürdüğü bildirildi. Buna karşılık TİP'in Hatay örgütlerinin Hatay Büyükşehir

Belediye Başkanı ve adayı CHP’li Lütfü Savaş'ı destekleyeceği iddia edildi.

BİLİNÇLİ HAREKETLER

Tartışmalara, 'Zan kendisini savunamadan suçlu ilan edildi' söylemi de eklendi. TİP'in Zan'a sahip çıkmadığını ifade eden kaynaklar, "Bilinçli olarak hareket ediliyor. Zan, kendisini savunmasına dahi izin verilmeksizin suçlandı. Bu hiç mi akıllarda soru işareti uyandırmaz" dedi. Gökhan Zan'ın adı, 3 Mart'ta açıklanan kesin listelere göre Hatay oy pusulasına TİP adayı olarak basıldı. TİP adına oy istemeye devam eden Zan'ın TİP'in Hatay'daki il ve ilçe yönetimleriyle de sıkıntı yaşadığı görüldü.

TİP CHP'Yİ DESTEKLEYECEK

Hatay İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Erkan Baş'a önerilen Zan'ın aday olmasından sonra TİP örgütleri tarafından popülist bulunduğu ve ideolojisiz bir aday olarak nitelendirildiği öğrenildi. Zan'ın hakkındaki iddialardan aklanmadığı müddetçe suçlu olarak tanımlanması fikrinin de TİP içinde ağırlık kazandığı görüldü. TİP'in Hatay örgütlerinin de Savaş'ı destekleyeceği iddia edildi. CHP, Gebze'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın adaylığını destekleme kararı almış, buna karşın TİP de Hatay dışında CHP'nin durumun zorda olduğu büyükşehirlerde aday çıkarmamıştı. Böylece, bu kentlere Hatay'ın da eklendiği ifade edildi.





#Siyaset
#TİP
#Gökhan Zan
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