Gündem TIR dorsesinden cinayet zanlısı çıktı
KONYA

TIR dorsesinden cinayet zanlısı çıktı

Konya'da geçen yıl ekim ayında 'tütün sarma' nedeniyle çıkan tartışmada Murat Yağcı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından Gürcistan'a kaçan Umut Balcı, TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede ülkeye tekrar giriş yapmak isterken yakalandı. Konya'da sevk edildiği mahkemece tutuklanan Balcı'nın 2003 yılında eşi, kayınvalidesi ve bir arkadaşını öldürdükten sonra 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında tahliye olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 01 Ekim 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi.

Kahvehanede çalışan Murat Yağcı, komşusu emlakçıda oturan ve tütün saran Sertaç Efe'ye (39) "Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Oradan ayrılan Efe, arkadaşı Umut Balcı ile tekrar kahvehanenin önüne geldi.

İki arkadaş, kahvehane önündeki Murat Yağcı'nın üzerine ateş etmeye başladı. Yağcı, kanlar içinde yere yığılırken, yanlarında bulunan arkadaşları

Ertekin Kaçın (40) ile Hasan Barış da(26) tabancalarını ateşleyerek, karşılık verdi. Karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşen olayda, Sertaç Efe ile sokaktan geçen Tunahan Yüncü de yaralandı. Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat Yağcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu olan Sertaç Efe ile Ertekin Kaçın ve Hasan Barış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan Umut Balcı'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada Balcı'nın sahte kimlikle Gürcistan'a gittiğini belirledi.

Balcı'nın peşini bırakmayan polis sürekli takibe aldı. 15 gün önce Balcı'nın ülkeye tekrar giriş yapacağını öğrenen Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Artvin polisiyle birlikte sınır bölgesinde önlem aldı.

TIR'IN DORSESİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN YAKALANDI

Polis, Balcı'yı, geçen çarşamba günü M.U. yönetimindeki TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede saklanıp ülkeye giriş yapmak isterken yakaladı. Balcı, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. TIR şoföre M.U.'da Artvin polisi tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
  • Sorgulama sırasında susma hakkını kullanan Umut Balcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 16 YIL CEZA ALMIŞ

Umut Balcı'nın 2003 yılında eşi Mesude Balcı (18), kayınvalidesi Emine Eski ile başka bir olayda arkadaşı Cem Demiray'ı öldürüp 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında 'Denetimli Serbestlik' kapsamında tahliye olduğu belirtildi. Balcı'nın bu suçlardan dolayı da 30 yıla yakın infazının bulunduğu öğrenildi.

Çaydaki hileye dikkat: Soğuk suyla ortaya çıkarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü 14 Ocak 2020'de kamuoyu ile paylaştı.
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Bu ürünler arasında sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerin başındaki çay da yer alıyor. Bazı çay firmalarının ürünlerinde, ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Kalitesiz ürünlere boya katılarak iyi dem veriyor izlenimi uyandırıp, çayın kaliteli görünmesinin amaçlandığı hile ilgili uzmanlar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Osman Baykal, hileli çaya ilişkin uyarılarda bulanarak Üreticinin marketten aldığı üründe dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. Paketteki kuru çaya bakıldığında ürünün düzgün yapıda olması, içerisinde çöp, odunsu, lifsi yapılar ihtiva etmemesi gerekiyor. Bunlar gözle görülebilir kalite tespitleridir. Diğer özellikleri ise içtiği zaman dilde sert bir etki bırakması gerekir.
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Ancak bazı bazı işletmeler içlerine katkı maddeleri ekleyerek ucuz ürünlerden kaliteliymiş gibi gözüken ürünler elde etmeye çalışıyorlar. Çayda en çok bilinen hileler boyar madde ve granül kullanımıdır. Bunu da tabii çıplak gözle anlamak mümkün değildir. Çeşitli analizlerle anlaşılabiliyor dedi.
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Tüketicilerin kendilerinin yapabileceği çok kolay bir yöntemle çayın içine boyar madde katılıp katılmadığını tespit edebileceğini söyleyen Baykal,
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Tüketiciler çaydaki boya hilesini en basit yöntemle soğuk su deneyi ile anlayabiliriz. Aldığınız çay paketinden bir tutam kuru çayı bir bardak soğuk suyun içine bırakıyoruz.
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Eğer ürün içinde boyar madde varsa anında boyasını suya verecektir ve su kırmızıya boyanacaktır.
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Eğer boyar madde yoksa su olduğu gibi kalacaktır. Çayda kullanılan bu granül veya boyar madde kimyasal madde olduğu için insan sağlığını etkiliyor.
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Çay sudan sonra en fazla tüketilen içecek olduğu için, herkese ulaşan büyük bir sektör olduğu için bazı firmalar çayda bu tür hilelere başvurma yoluna gidiyor maalesef diye konuştu.
Çaydaki hileye dikkat: Soğuk suyla ortaya çıkarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde ilaç etken maddesi ilave edildiğini tespit ettiği firmalar arasında bazı çay şirketlerinin de yer alması üzerine uzmanlar, çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyarıyor


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