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TOKAT

Tokat'ta trafik kazası: 2 polis memuru şehit oldu

TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 polis şehit oldu

Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tokat Valisi Ozan Balcı, yaptığı açıklamada "Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular" dedi.

Haber Merkezi AA
Tokat'taki trafik kazası
Tokat'taki trafik kazası

Artova'dan Tokat yönüne giden Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı TIR'la çarpıştı.

KAZADA 2 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin arkadaşları oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. TIR'ın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

AA
Polislerin kullandığı otomobil.
  • Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşpınar köyü mevkisinde, TIR ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular. Başımız sağ olsun. İki kızımızda yaralı onlar da hastane intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." dedi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.

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