TIR şoförü baba ve iki oğlu denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Sınır kapısından çıkış yapmak için direksiyon başında bekleyen TIR şoförleri, aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

TIR parkındaki sürücüler birbirlerinin de bayramını kutladı.

Farklı şehirlerden aldıkları yüklerle yola çıkan Deniz ailesinin üyeleri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda denk geldi.

Baba Hamza Deniz ve oğulları Bahattin ve Muhammet Deniz TIR parkında bayramlaştı.

AA

Hamza Deniz, oğullarıyla sınırda denk gelmelerinin büyük mutluluk olduğunu birbirileriyle bayramlaştıklarını ifade ederek, "Hep denk gelemeyiz ama bayramın bereketiyle oğullarımla karşılaştım, annelerini de arayıp telefonla tebrik ettik" dedi.

AA

"Yıllardır bu şeklide geçiyor bayramlarımız"

İstanbul'dan Kosova'ya yük taşıyan tır şoförü Erden Efir, her bayram olduğu gibi bu bayramın da yollarda geçtiğini söyledi.

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AA

Buruk bir bayram geçirdiğini belirten Efir, "Ekmek parası, hayatımız yollarda geçiyor. Yakınlarımı telefonla arayarak bayramlaştım. İşimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Yıllardır bu şeklide geçiyor bayramlarımız" diye konuştu.

Tır şoförü Bayram Mehmet de bayramda İzmir'den Almanya'ya yük götürdüğünü belirterek, "Bayramlar yollarda geçiyor. Bu bayramı da yolda karşıladık. Ailemizle telefonda, uzaktan uzağa bayramlaştık" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.<br><br> Kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.<br><br> Sabah saatlerinden itibaren hastanelere gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.<br><br> Acemi kasaplar yine iş başında Kurban Bayramının ilk günü kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

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FOTOĞRAF 10 Kurban bayramının ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanı yoğunluk başladı. Otomobilleriyle yoğun trafik içinde alana ulaşmak için çaba harcayan İstanbullular daha sonra satın aldıkları kurbanları dışarı çıkartma telaşına girdiler. Kesilen kurbanları parçalananlar etleri poşetlere doldurduktan sonra alandan ayrıldılar. Kurban kesim alanlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Kurban bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan alan bayram namazının ardından kurban kesmek isteyenlerle doldu taştı.

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FOTOĞRAF 21 Bursa Ulu Camii. Kahramanmaraş Abdülhamithan Camisi. Kırşehir tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi. Kırşehir tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi. Adıyaman tarihi Ulu Camisi. İstanbul Fatih Camisi. Bursa Ulu Cami. Sivas Ulu Cami. İstanbul Büyük Çamlıca Camisi. İstanbul Eyüpsultan Camii. Tekirdağ Tarihi Rüstempaşa Camisi. Adana Sabancı Merkez Camisi. Bilecik Kayıboyu Camisi. Hakkari Ulu Cami. Antalya Akdeniz Üniversitesi Camisi. Malatya Yeşilyurt Şehir Mezarlığındaki Cami. Kars Evliya Camisi. Sakarya tarihi Orhan Camisi. Türkiye'nin dört bir yerinden bayram namazı coşkusu Yüzbinlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik, yer yer durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Kilometrelerce oluşan araç trafiği \"dron\" ile havadan görüntülendi. Yoğunluk karşısında trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı. 43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

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