Tiran’da hüsnühat sergisi

Albayrak Grubu’nun 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği hat eserleri sergisi, yurt içinde kilometrelerce yol gezdikten sonra şimdi de yurt dışına açıldı. Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler” hitabıyla başlayan ayetlerin sanat eserine dönüştürüldüğü “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılışı, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Ulusal Tarih Müzesi’nde gerçekleştirildi.

ALBAYRAK ARNAVUTLUK’UN HAFIZASINDA

Tiran Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, TÜGVA, Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Fakültesi ve Tiran Din İşleri Müşavirliği’nin destekleriyle gerçekleşen ve 28 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Başkanı Ömer Demirbaş, Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Artan Peqini, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, üst düzey protokol ve çok sayıda sanatsever katıldı Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atar, “Albayrak Grubu sadece bu sanat etkinliği ile değil, Arnavutluk’ta yaşanan deprem sonrası rekor denebilecek sürede, zor durumdaki Arnavut kardeşlerimizin barınma sorununu çözen ve yüzlerce konutun yapımını süratle tamamlayan bir grup olarak da Arnavut kardeşlerimizin hafızasına yazılmış durumda ve herkes şükran duyuyor. Bu kıymetli sergi bir hafta boyunca devam edecek” dedi. Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Başkanı Ömer Demirbaş da “Hat sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğumu bildirmek isterim” diye konuştu.

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GÖNÜL BAĞIMIZ VAR

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise “8 yıldır farklı temalarda birbirinden değerli usta hattatların çalışmalarıyla Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süsleyen eserlerimiz, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere İstanbul’un önemli kültür-sanat noktalarında sergilendi. Ardından Balıkesir, Trabzon, Erzurum ve Konya’da sanatseverlerle buluştu. Bu yıl ilk defa Arnavutluk’ta Tiran Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, sergimizi açmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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