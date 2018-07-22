Gündem TKPli teröristeYunan kalkanı
3. SAYFA

TKP’li teröriste Yunan kalkanı

Yunanistan, FETÖ’cü ve DHKP-C’lilerin ardından TKP/ML üyelerine de sahip çıkmaya başladı. Yunanistan İltica Dairesi, yakalandıktan sonra siyasi iltica talebinde bulunan terörist Turgut Kaya’nın başvurusuna onay verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turgut Kaya
Turgut Kaya

Yunanistan’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesine karar verilen terörist Turgut Kaya’nın, siyasi iltica talebinin kabul edildiği bildirildi. Yunan Efimerida Syntakton gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Yunanistan İltica Dairesi, yakalandıktan sonra siyasi iltica talebinde bulunan 45 yaşındaki Kaya’nın başvurusuna onay verdi.

KARAR BEKLENİYOR

Haberde, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Kaya’nın, serbest bırakılıp bırakılmayacağı ya da Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis’in vereceği kaydedildi. Yunanistan yasalarına göre, mahkemelerce suçluların ülkelerine iade edilmelerine yönelik verilen kararlara itiraz hakkına sahip Kontonis, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin Türkiye’ye iadesi yönünde karar verdiği Kaya’nın siyasi iltica talebinde bulunduğunu ifade ederek, nihai karar için iltica talebinin sonuçlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

ARANAN LİSTESİNDE

Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “Aranan teröristler listesi”nde yer alan Kaya, şubat ayında Yunanistan’a giriş yapmaya çalışırken yakalanmıştı. Kaya, yakalandıktan sonra Yunanistan’da siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, kısa bir süre önce, Türkiye’nin talebi üzerine hakkında Interpol tarafından tutuklama kararı bulunan terörist Kaya’nın Türkiye’ye iadesi yönünde karar vermişti.

Sonları geliyor
GÜNDEM
Sonları geliyor

Görevleri buymuş
GÜNDEM
Görevleri buymuş

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.