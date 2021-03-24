TÖDER 8. Olağan Genel Kurul toplantısı Şişli Grand Cevahir Otel'de gerçekleşti

Genel Kurul Toplantısı TÖDER Başkanı Sn. İbrahim Taşel’in konuşmasıyla başladı.

“Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER’in Değerli Yöneticileri, Değerli Eğitimciler, Değerli Misafirlerimiz,

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz!

Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Pandemi sürecinde defalarca ertelenen kongremizi kısıtlı şartlarda da yapabilmekten mutluluk duyuyoruz.

Umuyoruz ki Dünyada ve ülkemizde her şey normale döner, daha geniş katılımlarla genel kurullar, toplantılar yaparız.

Bilindiği gibi pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri eğitim oldu. Geçen yıl bu zamanlar kapanan okullarımız kısıtlı şartlarda açıldı, kapandı. Bazı sınıf düzeylerinde sürekli online eğitim yapmak zorunda kaldık. Bir anda içinde bulunduğumuz bu süreçte okullarımız, kurslarımız öğrenci ve velilerimiz ciddi zorluklar yaşadı. Özel Öğretim Kurumları olarak sürece kısıtlı da olsa başlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

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Ocak sonu itibariyle Avrupa’da okullar ortalama 10 hafta, dünya genelinde ortalama 14 hafta kapalı kalırken biz dünya ortalamasının 3 katı kadar kapalı kaldık. Bu gün Fransa bir aylık kapanmaya gidiyor. Her yer kapanacak ama okullar açık kalacak.

Bizimde bu süreçten sonra okullarımızın ve kurslarımızın açık tutulması konusunda daha kararlı davranmamız gerekir. Pandemi sürecinden özel öğretim kurumları ekonomik olarak da olumsuz etkilendi. Anaokulları başta olmak üzere öğrenci kayıpları ve ödeme gecikmeleri yaşandı.

Bakanlığımızın ve Derneklerimizin gayretiyle sağlanan kısa çalışma ödeneği, kirada stopaj ve KDV indirimi, eğitim kurumlarındaki KDV’nin %1’e indirilmesi gibi desteklerle kurumlarımız bu süreci daha az kayıpla geçirdi. Bu konuda yönetim kurulumuza, birlikte hareket ettiğimiz kardeş derneklerimize ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin pandemi sürecinin yaralarını sarması uzun bir çaba gerektirecektir. Bizimde kurumlarımızın geliştirilebilmesi için yoğun bir çaba harcamamız gerekecektir. Özellikle en fazla kayba uğrayan okul öncesi kurumlarının desteğe ihtiyacı var. Okul öncesi ülkemizin eğitimi için en önemli kademedir. Anaokullarının eski gücüne kavuşması için elbirliği ile çalışacağız.

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Kurumlarımıza ekonomik desteklerin devam etmesi, istihdam desteğinin sürmesi, KDV indiriminin sürmesi, öğrencilere verilen eğitim – öğretim desteğinin yeniden hayata geçirilmesi, kurumlar için gerekli olan kanun ve yönetmelik düzenlemelerinin yapılması, önemli bir bölümü merdiven altına inen kurslarımızın meşru zeminde yeniden yapılandırılması, Özel okullarımızın kalitesinin artırılması, haksız rekabetin önlenmesi, rastgele okullaşmanın daha iyi bir planlama ile önlenmesi gibi birçok konuda çalışmamız gerekecektir. Sizlerin teveccühleriyle Derneğimize başkanlık yaptığım iki dönem sektörümüz açısından çok zorlu geçti. Önce dershanelerin kapanma süreci, kurumların dönüşümü, Temel Liselerin 4 yıllık sürecinin tamamlanması sektörümüze yordu ve yıprattı. Bunun arkasından gelen pandemi süreci sorunları daha artırdı.

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Son 7 yılımız sürekli bu sorunlarla geçti. Önümüzdeki dönem yaraları sarma zamanı. Bu anlamda hem bakanlığımızdan beklediğimiz hem de bizim çözmek zorunda olduğumuz sorunlar var. Dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarla uyum içinde çalışıyoruz. Bizi dinleyen, anlayan ve ilgilenen yetkililerimize teşekkür ediyoruz. 5 Dernek bir araya gelerek oluşturduğumuz özel öğretim dernekleri platformuna da teşekkür ediyoruz.

Elbirliği ile sıkıntılı süreci aşacağız. 1.150.000 civarındaki özel okul öğrenci sayısının 2.000.000 aşması ilk hedefimiz olacak. Bu süreçte Özel Öğretim Kurumlarımızın kalitesini artırması, haksız rekabetten uzak durması, sektördeki kardeş kurumlara saygılı olması oldukça önemlidir.

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Özetle; Hem ülkemizdeki özel öğretimin payını artırmaya hem de kendi kalite ve saygınlığımızı artırmaya gayret edeceğiz. Bu süreçte bazı haksız yorumlara itibar etmeyen, kurumlarına sahip çıkan değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin yaşadığı kayıpları telafi etme konusunda özel öğretim kurumları olarak gece gündüz çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşrifiniz için teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”

TÖDER’in Belirlenen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise;

1 İbrahim TAŞEL (Final Eğitim Kurumları)

2 Metin ÖZER (Sınav Eğitim Kurumları)

3 Mehmet GÜNEŞ (Terakki Vakfı Okulları)

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4 Kağan KALINYAZGAN (Yüce Okulları)

5 Zeki HANÇERLİOĞULLARI (Tümay Eğitim Kurumları)

6 Hüseyin ULUSAL (Açı Eğitim Kurumları)

7 Nevzat KULABEROĞLU (Bahçeşehir Eğitim Kurumları)

8 Mirkan AYDIN Nesibe Aydın Eğitim Kurumları)

9 Ümit KALKO (Kavram Eğitim Kurumları)

10 Dr.Turay KESLER (Vatan Eğitim Kurumları)

11 Dr.Ali AKDOĞAN (Mimar Sinan Koleji)

12 Tunç GÖKER (Dilko Eğitim Kurumları)

13 Lokman DEMİRAY (Okyanus Eğitim Kurumları

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14 Erol BOY (Gen Koleji)

15 Fatih AKTEL (Kariyer Eğitim Kurumları)

