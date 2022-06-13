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TOGG şantiye girişinde feci kaza

Bursa’da yerli otomobil TOGG fabrikasının yapımı devam eden yolunda meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
TOGG şantiye girişinde feci kaza
TOGG şantiye girişinde feci kaza

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yerli otomobil fabrikası TOGG girişinde yol çalışmasının yapıldığı noktada, otomobil ile karayollarına ait kamyonet kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve kamyonet hurdaya dönerken, 1 karayolları personeli ve otomobildeki iki kişiden 1’i ağır yaralandı. Kazayı gören diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.


Fabrikaya giden ve yapımı devam eden yolda kaza nedeniyle çalışmalar durduruldu. Feci kazada, otomobilin yoldan çıkarak yol yapımında görevli karayollarına ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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