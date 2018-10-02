Tok: Dev yatırımlarla modern İlkadım

Dört buçuk yıllık süreçte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde açtığı yolda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Tok; “İlklerin kenti İlkadım’a hizmet için çıktığımız bu yolda rekor yatırımlarla örnek belediye olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

‘YENİ İLKADIM ÖRNEK OLUYOR’

Toplumun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım’da büyük değişiminin ve gelişimin mimarı oldu. 23 yılda yapılamayanları dört buçuk yıla sığdırarak hayata geçirilen proje ve yatırımlar halkta büyük yankı uyandırdı. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerin yanı sıra kentin modern gelişimiyle birlikte toplumun sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlar, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Modern, estetik ve nitelikli yapılarla yeni bir İlkadım ülke genelinde örnek hizmetlerin merkezi oldu.

UNKAPANI’NA DEV KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ

Başkan Tok; “Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizde, aynı anda birçok ihtiyaca cevap verebilecek kapsamlı ve çok amaçlı bir merkez inşa ediyoruz. Bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 9 kattan oluşan eser tamamlandığında bölgenin çehresinde önemli bir değişikliğe sebep olacak. İçerisinde, 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok sosyal alanın bulunacak. Yılsonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Erdoğan Tok

YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI BEĞENİ TOPLUYOR

Göreve geldikten sonra Ihlamur Cafe ve Restaurant, Derebahçe Sosyal Tesisi, 15 Temmuz Millet Yolu, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi, Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi Yerinde Dönüşüm Projesi gibi birçok söz verdiği projeyi yerine getirmenin yanı sıra İlkadım’ın 24 yıldır çözüm bekleyen belediye hizmet binası sorununu da çözen Başkan Erdoğan Tok; “İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan ve vatandaşımıza hizmet noktasında sorunlara neden olan hizmet binalarımızı bir çatı altında toplamayı sağlayacak ve şehrimizin görünümüne değer katacak Yeni Belediye Hizmet Binamızda hızla sona yaklaşıyoruz. Tam teşekküllü, içerisinde bir çok yapının bulunacağı bir külliye olarak yapılandırdığımız alanda inşa edilen Yeni Belediye Hizmet Binamızı 20 dönümlük alan içerisine 11 dönümlük alana inşa ediyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamızın yanına 2600 metrekarelik bir sahaya belediye olarak camii yapıyoruz. Karşına da Kongre ve Kültür Merkezi inşa edeceğiz. İçerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu 600 cemaat kapasiteli camii, 5 bin m2’lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafetarya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarının bulunduğu kampüs hüviyetindeki 20 dönümlük alandaki yapı, Beştepe Külliyesi gibi çok amaçlı hizmete alanlarına dönüşecek. Belediye binamız, hem yeni görünümüne kavuşacak hem de modern ve akıllı belediyecilik kapsamına sahip olacak.”diye konuştu

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CAMİ VE KÜLLİYE İNANÇ TURİZMİNİN YENİ ADRESİ

İnanç turizmine büyük katkı sağlaması planlanan cami ve külliye inşaatında sona yaklaşıldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; “Uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak cami yapmak bana nasip oldu. Hem cami ve külliye projemizin inşası devam ediyor hem de belediye yeni hizmet binamızın yanına yeni bir cami yapıyoruz. Cami ve külliye projemiz tamamlandığında şehrimize gelen herkesin görmek isteyeceği, inanç turizmine büyük katkı sağlayacak dev bir eser olacak. Sadece taş ve ahşap kullanarak Selçuklu mimarisinden esinlendiğimiz projemiz tamamlandığında Karadeniz’in en büyük camii ve külliyesi olacak. İki kısımdan oluşan biri İslami ilimlerin, ders ve sohbetlerin yapılabileceği medrese kimliğindeki külliye, diğeri ise, ahşap ve taş mimarisi ile tamamlanacak olan Karadeniz’in en büyük camisi. Mimarisi ile Türkiye’ye örnek olacak.” diye konuştu.