Tokat 5.6 ile sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını açıkladı. İlk deprem Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da gerçekleşti. 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. İkinci deprem ise, saat 02.35’te kayıtlara geçti. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

3'ÜNCÜ KEZ SARSILDI

Sulusaray dün saat 18.11 sularında üçüncü kez sarsıldı. AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sulusaray olan 5,6'lik deprem, yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Sarsıntılar, Sivas, Kayseri, Çankırı, Çorum, Samsun ve Yozgat illerinde de hissedildi.

285 KONUT HASARLI

Başta Sulusaray olmak üzere Tokat ve Yozgat'ta 285 konut ile onlarca hayvan barınağında hasar tespit edildi. Bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı. Tokat'ta il genelinde, Yozgat'ta ise Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde okullar tatil edildi. Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde evinde kalmak istemeyen vatandaşlara spor salonları açıldı. Depremin ardından bölgede 50'yi aşkın artçı sarsıntı yaşandı.

Yine panikten yaralanma

Her depremde yaşanan panik yaralanmaları dün de kendini gösterdi. Tokat ve Yeşilyurt'ta deprem sırasında panikleyen 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birisi olan Nazile Yeşilkaya, korku dolu anları şöyle anlattı: "Ocakta madımak haşlıyordum. Dışarı çıktım, eşime tencereyi alalım da içeri koyalım diyecekken merdivenlerden iniyordum başıma bir şeyler dökülmeye başladı. Bacağım yandı. Üstüme betonlu tuğlalar düştü. Bayıldım.”

Dışarıda sabahladılar

Depremin merkez üssü Sulusaray ile komşu ilçeler Yeşilyurt ve Kadışehri'nde vatandaşlar dışarıda sabahladı. Evlerinin önünde ateş yakarak soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlar, yemeklerini yine bu ateşlerde pişirerek yedi. Sulusaray'da depreme evinde yakalanan 70 yaşındaki Osman Erten, "Çok şiddetli bir depremdi. Biraz daha uzun sürse Allah korusun ev kalmaz yıkılırdı" dedi.







