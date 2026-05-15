Tokat-Çat kara yolunda heyelan meydana geldi

09:3415/05/2026, Cuma
Ekipler şerit çekerek önlem aldı.

Tokat-Çat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Tokat-Çat kara yolunun ikinci kilometresinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin şerit çekerek önlem aldığı yolda, düşen kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
