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TOKAT

Tokat haberleri: Altı aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Altı aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Tokat'ta altı aylık evli olan damat dehşeti yaşattı. Bilgin Babur (22), tartışma sonucu babasının evine giden eşi Edanur Babur'u almak için peşinden gitti. Tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı (47) tabancayla vurarak öldüren genç damat, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı (42) ise yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Yeni damat, eşi ve ailesiyle yaşanan tartışma sonrası, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu.
Yeni damat, eşi ve ailesiyle yaşanan tartışma sonrası, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu.

Olay, gece saatlerinde kent merkezi 600 Evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Bilgin Babur, eşi Edanur Babur ile 6 ay önce severek evlendi. İkili arasında bir kaç gün önce yaşanan tartışma üzerine Edanur Babur, babasının evine döndü. Bilgin Babur, iddiaya göre bugün gece saatlerinde eşini almak amacıyla kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti.

  • Eşi ile evin önünde konuşurken, kayınpederi İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya yanlarına geldi. Genç evliler arasında süren konuşma, Batarya çiftinin de katılmasıyla sözlü tartışmaya döndü. Bu sırada Bilgin Babur, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'ya 6 el ateş etti. Kurşunların ikisi Gülşen Batarya'ya, 4'ü ise İbrahim Batarya'ya isabet etti.

DHA
Tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı (47) tabancayla vurarak öldüren genç damat, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı (42) ise yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İbrahim Batarya'yı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, eşi Gülşen Batarya'yı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Ancak İbrahim Batarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayınpederinin evinin önünde dehşeti yaşatan damat Bilgin Babur ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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