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TOKAT

Tokat haberleri: FETÖ bahanesiyle 10 yıllık birikimini çaldılar

6 çocuk annesi yaşlı kadının 10 yıllık birikimini FETÖ bahanesiyle çaldılar

Tokat’ta yaşayan 6 çocuk annesi yaşlı kadını telefonlara arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttıktan sonra yaşlı kadının 10 yıllık birikimi olan 20 bin lirasını çaldılar. 74 yaşındaki Emine Çınar, dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polisler şüphelileri paralarla birlikte yakaladı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ bahanesiyle 74 yaşındaki Emine Çınar'ın 10 yıllık birikimini çaldılar.
FETÖ bahanesiyle 74 yaşındaki Emine Çınar'ın 10 yıllık birikimini çaldılar.

Tokat’ta telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilere 5 adet tam altın ve 4 bin 400 TL parasını kaptıran 74 yaşındaki Emine Çınar, dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, aynı gün şahısları para ve altınlarla birlikte yakaladı. Karşıyaka Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan İ.B. (42) ve A.A. (26) isimli zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İHA
Yaşlı kadının birikimini polisler kurtardı.

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Beynimi yıkadılar

  • 1’i engelli 6 çocuk annesi Emine Çınar, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahısların T.C. numarasının FETO’ye verilerek hırsızlık yapılmış olduğunu söyleyerek korkuttuklarını kaydetti. Bu hırsızlık olayından kurtulmak için evindeki ziynet eşyaları ve paraları isteyen kişilere verdiğini belirten Çınar, dolandırıldığını fark edince polise haber verdiğini söyledi. Yaşlı kadın biranda beyninin yıkandığını, doğru karar veremediğini belirterek, “Rabbim böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Benim beynimi yıkadılar. Aldıkları engelli çocuğumun fitre parasıydı. 10 yıldır biriktiriyordum. Bakım parası alıyorum sadece, başka da bir gelirim yok” dedi.

İHA
Polis dolandırıcıları yakaladı.

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt ise hiçbir polis, asker, hakim ve savcının kişilerden para istemeyeceğine dikkat çekerek, “Eğer bu unvanla para istiyorlarsa sizden kesinlikle bunlar dolandırıcıdır. Bizlerin ricası bu tür olaylara karşı vatandaşlarımızın daha duyarlı olması. Şüphelendikleri durumlarda ise 155 polis ihbar hattını aramaları” diye konuştu.

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