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Tokat'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araç ikiye bölünürken sürücü ise hayatını kaybetti. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılabildi.

Haber Merkezi İHA
Tokat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölündü.
Tokat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölündü.

Tokat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölünürken, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Derbent Mahallesinde gece saatlerinde meydan geldi.

Tokat çevre yolundan OSB girişine yönelen Selami Ö. (38) idaresinde 60 VB 376 plaklı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Tokat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölündü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpmanın etkisi ile adeta ikiye katlanan otomobilin sürücü mahallinde sıkışan şahsın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından çıkartılması için çalışma yapıldı.

Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılabildi.

  • Tabutla cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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