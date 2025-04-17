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Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğüne yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğüne yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

20:3217/04/2025, Perşembe
DHA
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Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğüne yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğüne yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 7 personel gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orman ihalelerinde yolsuzluk yapılarak haksız maddi menfaat sağlandığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonda 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 orman işletme müdürlüğü personeli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



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