Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Ekonomi

Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu: Türkiye güneşten sıcak suda dünya üçüncüsü

Güneşten paneller ile elektrik üretimi yaygınlaşırken kollektörler ile sıcak su üretiminde Türkiye dünya üçüncülüğüne yükseldi. Çin ve ABD’nin ardından sıcak su sağlanmasında güneşten en fazla yararlanan ülke olan Türkiye, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin güneş enerjisinden elektrik üretimi kurulu gücünün 6 bin MW’yi aştığına dikkat çekerken, “36 ilimiz için mini güneş YEKA ihalesi düzenliyoruz” dedi.