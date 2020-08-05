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Gündem Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
TOKAT

Tokat'ta takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Haber Merkezi İHA
Tokat'ta takla atan otomobil...
IHA
Tokat'ta takla atan otomobil...
Tokat'ta takla atan otomobil...
IHA
Tokat'ta takla atan otomobil...

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KARŞI ŞERİDE FIRLADI

  • Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkiinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki, 60 ABT 275 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Y.A. hareket halindeyken aracın lastiklerinin yalpaladığını ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Y.A. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

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