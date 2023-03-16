TOKİ İlk Evim'de İstanbul çekilişi başladı

TOKİ Tuzla kura çekimi
İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekilişi bugün yapılıyor. Saat 10:00 itibarıyla 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.
TOKİ İstanbul kura çekimleri nerede yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekimleri nerede yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi
Tuzla Belediyesi'nde
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Çatalca
kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda;
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler
ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
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