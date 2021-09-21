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İSTANBUL

Tokyo şampiyonu gençlerle buluştu

Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli taekwandocu Hakan Reçber ile sporcu çocuk ve gençleri “Madalya Hikâyeleri” programında bir araya getirdi. Geleceğin sporcuları Reçber’e merak ettikleri soruları yönelterek şampiyonun başarı sırlarına ışık tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tokyo şampiyonu gençlerle buluştu​
Hakan Reçber, “Madalya Hikâyeleri” programı ile başarı sırlarını gençlerle paylaştı.

Esenler Belediyesi, şampiyonları gençlerle buluşturuyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan Milli taekwondocu Hakan Reçber, “Madalya Hikâyeleri” programı ile başarı sırlarını gençlerle paylaştı. Etkinlik, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bulunan Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Gazi Üniversitesi’nde beden eğitimi bölümü okuyan Reçber gençlere, “Hiçbir şey imkansız değildir. Ben de çok zorluklar yaşadım. Ama mücadele etmekten vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

ALTIN İÇİN ÇALIŞACAĞIM

  • Aldığı madalyanın kariyeri için çok gurur verici olduğunu ifade eden Hakan Reçber, “Aynı zamanda ülkem için de bu çok iyi. İnşallah önümüzdeki olimpiyatta da altın madalyaya uzanmaya çalışacağım” diye konuştu.Anne ve babasının taekwando kulübü olduğunu belirten Milli sporcu Reçber, spora küçüklüğünden başladığını ve hiçbir zaman da bırakmayacağını söyledi. Günlük 4 saat bazen ise 2 saat çalışma yaptığını belirten Reçber şunları kaydetti: “Her zaman isteyerek çalışıyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Özellikle çalışmalarımı yaparken müzik dinliyorum. O an moduma göre dinlediğim tür değişebiliyor” dedi.
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