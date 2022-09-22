TOMA’ların alev nöbeti sabaha kadar sürdü

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangında görevli 20 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) alev nöbeti sabaha kadar devam etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda hava ve kara yangın söndürme araçları sevk edildi. 6’sı Muğla, 8’i İzmir, 4’ü Aydın, 1’i Denizli ve 1’i de Manisa olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli toplam 20 TOMA bölgede destek amaçlı görev yaptı. TOMA’lar yangın bölgesinde riskli alanlarda görev yaparak sabahın ilk ışıklarına kadar alev nöbeti tuttu. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşın TOMA’lar hazır kıta görev yaptı.

FOTOĞRAF 16 Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi. Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı. BiP'te paylaş

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