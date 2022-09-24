Gündem Tombala operasyonunda 40 kişiye 72 bin TL ceza İşletmeci tutuklandı
DİYARBAKIR

'Tombala' operasyonunda 40 kişiye 72 bin TL ceza: İşletmeci tutuklandı

Diyarbakır'da, pasajın gizli bölmesinden girilen iş yerine operasyon düzenlendi. Polis, 38 kişiyi tombala oynarken yakaladı. Gözaltına alınan iki işletmeciyle birlikte 40 kişiye toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. Mühürlenen iş yerini işletenlerden H.Y. tutuklandı, S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Tombala operasyonunda 40 kişiye 72 bin TL ceza: İşletmeci tutuklandı
Diyarbakır'da 'tombala' operasyonu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir'in Ali Emiri Caddesi'ndeki pasajda tombala oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra akşam saatlerinde pasaja girdi.

Savcılık izniyle gizli bölmelerden geçip, girdikleri iş yerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan kişilerle işletmeciler H.Y. ile S.T.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. H.Y. ile S.T. gözaltına alındı, 38 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri işletmecileriyle birlikte kumar oynayan 40 kişiye 'Kabahatler Kanunu'ndan toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. H.Y. ile S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tombala oynatılan iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi
GÜNDEM
İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi

Sendika binasına kumar baskını: Polisi karşılarında görünce eğitim videosu açıp izlemeye başladılar
FOTOĞRAF 13
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Markez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombola usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı.
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Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.
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Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlerdirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi.
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Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.
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Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı.
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Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.
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Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi.
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Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi.
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Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.
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Sendika binasına kumar baskını: Polisi karşılarında görünce eğitim videosu açıp izlemeye başladılar
Adana'da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı. Polis kumar oynayan 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uygulandı.
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