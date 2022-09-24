'Tombala' operasyonunda 40 kişiye 72 bin TL ceza: İşletmeci tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir'in Ali Emiri Caddesi'ndeki pasajda tombala oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra akşam saatlerinde pasaja girdi.

Savcılık izniyle gizli bölmelerden geçip, girdikleri iş yerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan kişilerle işletmeciler H.Y. ile S.T.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. H.Y. ile S.T. gözaltına alındı, 38 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri işletmecileriyle birlikte kumar oynayan 40 kişiye 'Kabahatler Kanunu'ndan toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. H.Y. ile S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

REKLAM

Tombala oynatılan iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

GÜNDEM İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi