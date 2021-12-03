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İSTANBUL

Tomurcuklar burada yeşeriyor

Engelli çocukları olan annelerin kurduğu Tomurcuk Kooperatifi, zihinsel engelli bireylerin istihdama katılmaları için ücretsiz eğitimler veriyor. Sunulan hizmetlerle gelişim gösteren çocukların arasında Türkiye’nin en büyük bankalarında, otellerinde, kamu kurumlarında çalışanlar da var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tomurcuklar burada yeşeriyor
Engelli bireyler Tomurcuk Kooperatifi’nde hem sosyal hayata hazırlanıyor, hem de istihdama kazandırılıyor.

İstanbul Bostancı’da engelli çocuklara sahip anneler tarafından kurulan Tomurcuk Kooperatifi, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve istihdamlarını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak eğitim veriyor. Kooperatif, Türkiye’deki zihinsel engelli bireylerin istihdama katılmaları için çalışan ilk sosyal iş kooperatifi olma özelliği taşıyor.

SOSYAL HAYATA HAZIRLIK

2006 yılında kurulan kooperatif aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor. Bugüne kadar 500 engelliye hizmet veren kurumun 200 kişilik kontenjanı bulunuyor. Kooperatifte yüzme, plates, yoga, judo vb. sportif aktivitelerin yanı sıra ritim, dans, folklor, ebru, mozaik, seramik, resim, drama gibi faaliyetlerle de engelli bireyler sosyal hayata hazırlanıyor.

Tomurcuk Kooperatifi aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor.
Tomurcuk Kooperatifi aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor.

304’ÜNCÜ KONSERLERİ

Bremen Mızıkacıları Parkisyon Grubu kooperatifin en bilinen yüzü. Öğrencilerden oluşan ve davet edildiği etkinliklere katılan Grup, bugüne kadar 304 kez sahne aldı. Engelli çocukların atölyelerde yaptıkları ürünlerin satışından elde edilen gelirler de merkezin ihtiyaçları için kullanılıyor. Bugüne kadar sunulan imkanlardan yararlanarak gelişim gösteren çocukların bazıları kurumsal firmalarda çalışmaya başladı. Aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarında, otellerinde ve kamu kurumlarında çalışanlar da var. Kooperatif, 2019’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk alanında ‘Yılın Kooperatifi’ seçildi.

Tomurcuk Kooperatifi, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve istihdamlarını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak eğitim veriyor.
Tomurcuk Kooperatifi, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve istihdamlarını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak eğitim veriyor.

KAHRAMAN ANNELER

Kooperatif Müdürü ve aynı zamanda bir engelli annesi olan Yasemin Güler “Biz, kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Engelli anneleri olarak bir araya geldik ve böyle bir hizmeti hayata geçirdik” dedi. Güler şöyle devam etti: “Kooperatifimize Milli Eğitim Bakanlığı da büyük katkılar veriyor. Gönüllü bağışçıların yardımı ve gönüllü eğitmenlerin seferberlik yaklaşımı içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Engellilerin eğitimi ve istihdamı için ailelerin ve toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor.”

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