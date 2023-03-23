Tonlarca ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1978'de yapımına başlanan, 1980'de hizmete giren, 2 Şubat’ta da ‘Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet vermesi için Müze Müdürlüğü’ne devredilen E Tipi Cezaevi, hasar görmedi. Kentte 2003 yılında hizmete alınan D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ise depremde hasar görmesi ve temelindeki su nedeniyle zeminde sıvılaşma olduğu gerekçesiyle 6 Mart’ta boşaltıldı. Yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü başka illere gönderildi.