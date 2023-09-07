Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızalandı

CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul, artık arızalarla anılıyor. İETT otobüslerinin yolda kalmasıyla başlayan arıza dalgası, metrobüslerle devam ediyor. Raylı sistemlerde sık sık yangın çıkıyor. Şimdi bu zincire deniz taşıtları da eklendi. İBB’nin, atık taşıyan gemileri denetlemek amacıyla kiraladığı kontrol gemisi daha ilk günden arıza yaptı.