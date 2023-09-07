Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızalandı

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da son 4 yılda CHP'li İBB yönetiminde görülmeye alışılan toplu ulaşım araçlarındaki arızalara bir yenisi daha eklendi.
Topkapı-Mescid-i Selam hattında Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.
Panik yaşandı
Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.
Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.