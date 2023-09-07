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Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızalandı

Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı. Kendilerini güçlükle dışarı atan vatandaşların yaşadığı panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

09:24 . 7/09/2023 Perşembe
AA
O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da son 4 yılda CHP'li İBB yönetiminde görülmeye alışılan toplu ulaşım araçlarındaki arızalara bir yenisi daha eklendi.

Topkapı-Mescid-i Selam hattında Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

Panik yaşandı

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.



#İstanbul
#Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı
#İBB
#Arıza
17 dakika önce
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