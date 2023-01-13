Topkapı Sarayı’na kardeş geliyor: Edirne Sarayı günümüze taşınacak

II. Murad döneminde 1450 yılında inşasına başlanan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gören Edirne Sarayı yeniden ihya ediliyor.

Temeli 2. Murad döneminde atılıp uzun yıllar Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Sarayı, 2022 yılının Eylül ayında tamirat ve ihyası için Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Saraylar Başkanlığı’na tahsis edildi. Unutulmaya yüz tutmuş ve zaman içerisinden doğal hadiseler nedeniyle hasar almış Edirne Sarayı ihya edilecek.

BÜTÜNCÜL BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

Sarayın ihya çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Edirne Sarayı, Osmanlı döneminden beri talihsizlikler yaşamış bir yapı. Bu nedenle buradaki yapıların önemli bir kısmı günümüze ulaşamamış durumda. Ulaşamayanlarla ilgili yaptığımız saha araştırmalarında da önemli bir kısmına ait buluntuları bulduk. Ümit ediyoruz ki bu güzel tarihi mirası ülkemize ve insanlığa armağan edeceğiz” dedi. Edirne Sarayı'nda da tıpkı Yıldız Sarayı'nda yaptıkları bütüncül bir çalışma yürüteceklerini belirten Yıldız, “Yapılan çalışmalar neticesinde arkadaşlarımız bir rapor hazırladı. Bunun sonucunda Edirne Sarayı bir bütün olarak ihya edilebilecek ve ihya edildiğinde tarihi ve kültürel mirasımıza çok ciddi katkı sağlayacak” diye konuştu.

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ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK

Çalışmaların beş yılda tamamlanacağını söyleyen Yıldız, şu bilgileri verdi: “Gerek kazılar gerekse ihya edilebilecek yeterli bilgi ve belgeye dayanan binalar etrafında, 5 yıllık birincil bir çalışma yürütme azmindeyiz. Alanda 19. yüzyıla ait çok önemli tarihi binalar da bulunuyor. Mahmudiye Kışlası ve II. Abdülhamid binalarında da bazı projeleri hayata geçirip Edirnelilerle yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Çalışmalar tamamlandığında Edirne Saray-ı Hümayunu, tarihi mirasın çok önemli bir vesikası olarak hem Edirne’ye hem ülkemize çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Milli Saraylar Enstitüsü’nün ve Milli Saraylar’ın kültür merkezlerinin birer şubesini de bu proje kapsamında burada açacağımızı şimdiden müjdeleyebilirim.”

Sarayın kalıntılarından Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı)

Sadece 11 yapı ayakta kaldı

1450 yılında inşasına başlanan Edirne Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gördü. Zaman içerisinde eklentilerle genişleyen saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı. 1752’deki büyük deprem ve 1776’daki yangınla harap oldu. 1827’de kısmi tamir gören Saray, 1876-1877 Rus Savaşı’nda Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmesin diye patlatılınca, yıkıldı. Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı’ndan günümüze sadece 11 yapı ulaşabildi.