Topkapı Surları’na yeni meydan

Fatih Belediyesi’nin başlattığı ‘İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu. 20 ekip katılım sağladığı yarışmada birinciliği Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Batu Kepekcioğlu kazandı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yarışmaya katılım sağlayan herkese teşekkür edip, proje için gereken çalışmaların başladığını söyledi.

‘10 BİNİN ÜZERİNDE KÜLTÜREL VARLIK VAR’

Projeyle ilgili yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Turan, ‘’Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı için düzenlediğimiz Kentsel Tasarım Yarışmamızın sonuçları belli oldu. Fatih’imiz, medeniyetlerin buluşma yeri olan İstanbul’un nirengi noktası olması. İlçemizin sınırları içinde kalan bu kıymetli bölgede her detayıyla, muhteşem bir kentsel zenginliğe işaret ediyor. İlçemizin semtleri, sokaklarımız uygarlık tarihinin farklı dönemlerinden izler taşıyan birçok eseri bünyesinde yaşatıyor. Bugün Fatih’te 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı bulunuyor. Diğer bir ifadeyle İstanbul’un sahip olduğu toplam kültürel mirasın üçte biri Fatih’imizde yer alıyor’’ diye konuştu.

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LİSTEDEKİ DÖRT TARİHİ BÖLGEDE FATİH’TE

Bugün dünyada en önemli uluslararası koruma statüsü olarak kabul edilen “UNESCO Dünya Mirası” listesindeki dört tarihî bölgenin de Fatih Belediyesi sınırları içinde yer aldığını belirten Başkan Turan, ‘’bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken; kentsel canlılığının sürdürülmesi, yaşamsal faaliyetlerin gelişerek devam etmesi de büyük önem arz ediyor. Fatih Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır, TOKİ iş birliği ile, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın halka açık yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla yoğun bir kamulaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında, Kara Surları Millet Bahçesi’ni şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

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BİRİNCİYE 125 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Yarışmanın birincisi Dr. Mustafa Batu Kepekcioğlu ve ekibi 125 bin liralık ödülün sahibi oldu. İkinci mimar Ozan Yalçın ve ekibi 100 bin TL ödül, üçüncü ise Emre Kul ve ekibi ödül 80 bin TL alırken mansiyonlara 40 biner TL ödüller verildi. Yarışmanın birincisi olan Mustafa Batu Kepekcioğlu ''Yedi kişilik çekirdek bir ekibiz, alanında uzman danışmanlarla çalışmayı da çok önemli buluyoruz. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz, yarışmaya katılım gösteren herkesi tebrik ederim” dedi.