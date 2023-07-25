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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği bu günlerde vatandaşların ulaşımdan daha konforlu faydalanabilmesi için toplu ulaşım araçlarında klima denetimlerini artırdı.

Haber Merkezi
13:53 . 25/07/2023 Tuesday
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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, hava sıcaklığının artması üzerine şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimini sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü, il genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçlarında vatandaşların ulaşım imkanlarından daha konforlu biçimde yararlanabilmeleri için yönetmeliğe göre zorunlu olan klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol ediyor. 20 ilçede denetimler gerçekleştiren ekipler, aracında klimasını açmayan, kliması arızalı olan ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Denetimler devam edecek

Ticari taksi, minibüs, servis araçları ve toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerinin aralıksız devam edeceğini açıklayan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurullah Erel, “Vatandaşlarımız 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizi arayarak toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılmadığını bize bildirebilirler” açıklamasında bulundu.


#balıkesir
#denetim
#klima
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