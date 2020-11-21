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İSTANBUL

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Tedbirler artırıldı.
Tedbirler artırıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme şubesi ekipleri, otobüs, taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

DHA
Denetimler artırıldı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetim kapsamında, yolcu otobüsleri, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak sürücülerin evrakları incelendi. Araç içlerini de kontrol eden polis, maske ve hijyen kurallarına yönelik denetim yaptı. Dolmabahçe Caddesi'nde ise otobüsleri durduran trafik polisleri, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

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