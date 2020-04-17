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KONYA

Toplu taşımada Türkiye'ye model olduk

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TVNET canlı yayınında koronavirüs sürecinde aldıkları tedbirleri ele alıp Konya’daki son durumu anlattı. Toplu ulaşımda örnek model olmak için uğraştıklarını belirten Altay, belediyenin kiracısı olan esnaftan 2 ay kira almayacaklarını söyledi. Ayrıca yine belediyenin kiracısı olan esnafın su tüketimi faturalandırılmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TVNET canlı yayınında koronavirüs sürecinde aldıkları tedbirleri anlattı. Konya’daki son durumu değerlendiren Altay, toplu ulaşımda örnek model olduklarını söyleyerek belediyenin kiracısı olan esnaftan 2 ay kira almayacaklarını ve su tüketimlerinin faturalandırılmayacağını söyledi.

Yoğunluk varsa ek sefer koyuyoruz

Özellikle toplu taşımada Konya’nın rol model olarak işler üretmeye devam ettiğini belirten Altay, “Maske kullanımının zorunlu olması kararı ile biz toplu taşımada ücresiz maske dağıtımına başladık. Maskelerin büyük bir kısmını da meslek edindirme kursların üretiyoruz. Sosyal mesafeye önem verdiğimiz için şu an toplu ulaşımda doluluk oranımız yüzde 18. Aşırı bir yoğunluğa ulaşmamaya dikkat ediyoruz. Tramvay ve otobüslerde oturan yolcular için gerekli işaretlemeleri yaptık. Doluluk oranına ulaştığında yeni yolcu almıyoruz. Şöforlerimizin bildirimiyle ek seferler oluşturuyoruz” dedi.

Merkezinde dışında bulunan 28 ilçedeki toplu ulaşımları da iptal ettiklerini söyleyen Altay, “İnsanların bulundukları yerlerde ihtiyaçlarını gidermelerini, sosyal hayata orada devam etmelerini arzu ediyoruz” dedikten sonra mağdur olan esnaflar ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:

5 bin esnafa su faturası gönderilmeyecek

“Büyükşehir belediyesi olarak biz, iş yerini kapatan ya da kapatmayan tüm kiracılarımızdan bu süreç boyunca kira almayacağımızı ifade ettik. İş yeri kapanmasa da iş hacmi fazlasıyla düştü. İlçe belediyelerimiz de bu süreçte kiracılarından kira almayacak. Ayrıca iş yerini kapatan esnafımızın evinde kullandığı su kullanımından da ücret alınmayacak. 55 bin esnafımıza da su faturası göndermiyoruz. Su fiyatlarımızı da 2019 fiyatlarına geri çektik.”

Konya toplu taşımada Türkiye'ye rol model oldu
OYNAT 02:45
Konya toplu taşımada Türkiye'ye rol model oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TVNET canlı yayınında koronavirüs sürecinde aldıkları tedbirleri ele alıp Konya'daki son durumu anlattı. Toplu ulaşımda örnek model olmak için uğraştıklarını belirten Altay, belediyenin kiracısı olan esnaftan 2 ay kira almayacaklarını söyledi. Ayrıca yine belediyenin kiracısı olan esnafın su tüketimi faturalandırılmayacak.
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