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Toplu ulaşımda kalite ve konfor artıyor

Bursa’da toplu ulaşımda standardizasyonu sağlayıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 69 Gürsu minibüsünü BURULAŞ sistemine dahil etti.

04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl nüfusun 40 bin-50 bin arttığı Bursa’da sorunsuz ulaşım gayesiyle önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl nüfusun 40 bin-50 bin arttığı Bursa’da sorunsuz ulaşım gayesiyle önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Minibüslerin BURULAŞ ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda ilk adımı nisan ayında Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan minibüslerle atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gürsu minibüslerini Buruluş sistemine entegre etti. Artık Gürsu minibüsleri Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl nüfusun 40 bin-50 bin arttığı Bursa’da sorunsuz ulaşım gayesiyle önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.


GÜVENLİ TOPLU TAŞIMA ESAS

Ulaşım konusunda çözüm odaklı olarak tüm süreçleri takip ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu şehirde ulaşım konusunun gündemden çıkabilmesi için radikal adımlara ihtiyaç var. Şehirdeki ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşaklar, raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşaklar gibi fiziki yatırımlara da ağırlık veriyoruz. Tek gayemiz vatandaşın huzurunu sağlamak; sabah vatandaşımızı işine sorunsuz, akşam da evine güvenle ulaştırmak” ifadelerini kullandı.


#Bursa
#ulaşım
#toplu taşıma
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