Toplu ulaşımda kalite ve konfor artıyor

Bursa’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Minibüslerin BURULAŞ ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda ilk adımı nisan ayında Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan minibüslerle atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gürsu minibüslerini Buruluş sistemine entegre etti. Artık Gürsu minibüsleri Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek.

Ulaşım konusunda çözüm odaklı olarak tüm süreçleri takip ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu şehirde ulaşım konusunun gündemden çıkabilmesi için radikal adımlara ihtiyaç var. Şehirdeki ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşaklar, raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşaklar gibi fiziki yatırımlara da ağırlık veriyoruz. Tek gayemiz vatandaşın huzurunu sağlamak; sabah vatandaşımızı işine sorunsuz, akşam da evine güvenle ulaştırmak” ifadelerini kullandı.