Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Olay, 12 Ekim'de Konya'nın ilçesine bağlı Nasuhpınar mevkisinde bulunan göl tabanında meydana geldi. Bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedini görenler, emniyet güçlerine haber verdi.

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Yapılan incelemede cesedin, büyük kısmının çürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kimliği belirlendi

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleride çalışma başlattı. Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve büyük kısmı çürüyen cesetin sağ el iki parmağına parmak izi alınabilmesi için özel dolgu işlemi uygulandı.

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Yapılan dolgu işlemi sonucu cesetten alınan parmak izleri sistemde karşılaştırıldı. Parmak izi taraması sonucu cesedi bulunan kişinin, 1 yıl önce ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu Davud Mullahim olduğu tespit edildi.

Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İç çamaşırları ile gömülmüş

Göğüs bölgesine aldığı iki kesici alet darbesi sonucu öldürüldüğü saptanan Mullahim'in, 3- 6 ay arasındaki bir tarihte öldürülüp, gömüldüğü tahmin ediliyor.

Karapınar ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağladığı belirlenen Mullahim'in iç çamaşırları ile gömüldüğü, diğer kıyafetlerinin de bir poşet içerisinde yanına konulduğu öğrenildi. Cesetin bir kısmının ise kurumuş göl tabanına gelen yabani hayvanlar tarafından da yenmeye başlandığı belirtildi.

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Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.