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Toprağa gömülüp ateşten korundular

Çanakkale’deki orman yangınında kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar, toprağın altına saklanarak ateşten korunmaya çalıştı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Çanakkale'de yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Sahada 650 araçla çalışmalarını sürdüren 2 bin 650 personele, havadan da 6 helikopterle destek veriliyor. Yangın bölgesinde alevlerden kaçmak için bazı hayvanların kendilerini toprağa gömdüğü öğrenildi. Yangın esnasında doğadaki hayvanlardan bir bölümü alevlerden kaçmayı başarırken, kaplumbağa ve kirpi gibi hayvanlar ise toprağın altına saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışmış. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yanan alanlarda canlı kalmayı başaran hayvanlar aranıyor. Hayvan Arama Kurtarma (HAK) ekipleri bölgede hayvanların saklanabileceği yerlerde çalışma yürütüyor. Bu durumu samanlıkta iğne aramaya benzeten HAK personeli, küllerin arasında hayvanlar gibi düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Tüm günü yanan bölgelerde geçirerek hayvanlardan iz bulmaya çalışan ekipler, çok sayıda kaplumbağayı saklandıkları yerden çıkarttı.



#Orman Yangını
#Hayvan
#Hayvan Arama Kurtarma
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