Toprağı işleyen çiftçinin feci ölümü

Aydın'da toprağı işlediği sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Erdoğan Uysal (60), Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağı işlediği sırada devrilen 09 ADD 229 plakalı traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uysal'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.