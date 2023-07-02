Torununu korumak isterken canından oldu

İzmir'deki olay, 22 Haziran'da Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat P.'ye ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Nihat P., kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Gültiren, durumu görünce olaya müdahale etti. Gültiren ile Nihat P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Nihat P., Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.