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Torununu korumak isterken canından oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren, kendisine ait otomobil sanarak, başka bir otomobile binen 10 yaşındaki kız torununun yanlış bindiği 45 yaşındaki otomobilin sürücüsü Nihat P. tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan Gültiren, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

09:19 . 2/07/2023 Pazar
DHA
Aracın arka koltuğuna oturan küçük torununun, N.P. tarafından saçı tutularak hırpalandığını gören dede Sedat Necmi Gültiren ile Nihat P. arasında tartışma çıktı.

Aracın arka koltuğuna oturan küçük torununun, N.P. tarafından saçı tutularak hırpalandığını gören dede Sedat Necmi Gültiren ile Nihat P. arasında tartışma çıktı.

İzmir'deki olay, 22 Haziran'da Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat P.'ye ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Nihat P., kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Gültiren, durumu görünce olaya müdahale etti. Gültiren ile Nihat P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Nihat P., Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tutuklandı

Sekiz gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran'da hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Gültiren, İzmir'de toprağa verildi. Kavgaya karışan Nihat P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Nihat P. , tutuklandı. Sedat Necmi Gültiren'in kardeşi evli Nejdet Gültiren, ağabeyinin kızı ve torunuyla lokantaya yemeğe gittiğini söyleyip, "Lokantaya benzer otomobili bulunan başkaları da geliyor. Lokantadan çıkarken çocuk karıştırıp, bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor. 10 yaşındaki kız çocuğunu darbediyor. Saçından tuttuğu çocuğu aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum. Adalet yerini bulsun" diye konuştu. 

#Karabağlar
#Kavga
#İzmir
#Sedat Necmi Gültiren
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