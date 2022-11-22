Torununu uğurladı: Batuhan’a son veda

Galatasaray'ın eski İkinci Başkanı ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, önceki gün City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Batuhan Bostancı

Bostancı'nın cenazesi dün Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Bostancı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı ile babası Asil Bostancı, sarıldıkları oğullarının tabutundan uzun süre ayrılamadı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Batuhan Bostancı'ın cenazesine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat'ın da aralarında olduğu siyaset, iş, spor dünyasının önde gelen isimleri ve Butuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı.

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