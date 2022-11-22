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YEREL GÜNDEM

Torununu uğurladı: Batuhan’a son veda

İş insanı Galatasaray Kulübü eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bostancı, bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Torununu uğurladı: Batuhan’a son veda
​İş insanı Galatasaray Kulübü eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray'ın eski İkinci Başkanı ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, önceki gün City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Batuhan Bostancı
Batuhan Bostancı

Bostancı'nın cenazesi dün Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Bostancı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı ile babası Asil Bostancı, sarıldıkları oğullarının tabutundan uzun süre ayrılamadı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Batuhan Bostancı'ın cenazesine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat'ın da aralarında olduğu siyaset, iş, spor dünyasının önde gelen isimleri ve Butuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı.

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