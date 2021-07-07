Gündem Tosuncuk adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

'Tosuncuk' adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Tosuncuk adliyeye sevk edildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi.

Mehmet Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

DHA

Hakkındaki yakalama kararları

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
GÜNDEM
'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

DHA

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

'Tosuncuk'un Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı
GÜNDEM
'Tosuncuk'un Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı

Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı
GÜNDEM
Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı

Tosuncuk'un Giresun’daki kaçak villası mühürlendi
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Tosuncuk'un Giresun’daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın memleketinde köy sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın uçaktan böyle indirildi
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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın uçaktan böyle indirildi
Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alınma anı
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alınma anı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. İşte Aydın'ın gözaltına alınma görüntüleri.


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