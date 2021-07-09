Gündem Tosuncuk Edirne F Tipi Cezaevinde
ANKARA

Tosuncuk Edirne F Tipi Cezaevi’nde

Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Mehmet Aydın’ın dolandırıcılıktan aranan ağabeyi Fatih Aydın ise Uruguay’da gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tosuncuk Edirne F Tipi Cezaevi’nde
Mehmet Aydın

ABDULLAH SARİCA

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanan Aydın, önceki akşam Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın, daha sonra yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, geçen hafta Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olmuş ve 3 Temmuz akşamı Türkiye’ye getirilmişti.

Abisi de Uruguay’da yakalandı

Fatih Aydın
Fatih Aydın

Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay’da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı’nca iade süreci başlatılırken, Aydın’ı teslim almak üzere bir ekip Türkiye’den Uruguay’a hareket edecek. Fatih Aydın, dolandırıcılık kapsamındaki pek çok suçlama ile aranıyordu.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
OYNAT 00:48
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

'Tosuncuk' Uruguay'da drift attığı lüks aracı da anlattı
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