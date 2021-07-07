Gündem Tosuncukun dosyasına kısıtlama kararı
İSTANBUL

Tosuncuk’un dosyasına kısıtlama kararı

‘Tosuncuk’ olarak anılan ‘Çiftlik Bank’ kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili soruşturma dosyasında kısıtlama kararı alındı. Karar kapsamında, taraf avukatlarının soruşturma dosyasını inceleme ve dosyadaki belgelerden örnek alma yetkisi sınırlandırıldı. Aydın hakkında 102 mağdurun şikayetiyle yeni dosya da açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tosuncuk’un dosyasına kısıtlama kararı
Mehmet Aydın

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan Mehmet Aydın hakkında yürütülen savcılıktaki soruşturma dosyasına, kısıtlama kararı alınmasını talep etti. Talebi kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma dosyasına kısıtlama kararı verilmesine hükmetti.

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102 MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE YENİ DOSYA AÇILDI

  • Karar kapsamında, taraf avukatlarının soruşturma dosyasını inceleme ve dosyada bulunan belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlandığı öğrenildi. Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine yeni bir soruşturma dosyası açıldığı öğrenildi. Farklı illerden de müştekilerin yaptığı şikayetlerin yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında tek dosya üzerinden birleştirilerek yürütüldüğü, bu soruşturma dosyasında mağdurların uğradığı zararın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi. Aydın hakkında başlatılan soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülüyor.

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