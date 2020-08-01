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Gündem Erenin annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum
TRABZON

Trabzon haberleri: Şehit Eren Bülbül'ün annesinin acı bekleyişi

Eren'in annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor: Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas şehit olan Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden beş bayram geçti. 'İyi ki varsın Eren' sloganlarıyla yaşatılan Eren'in annesi Ayşe Bülbül’ün ne gözyaşı ne de öfkesi hiç dinmiyor.

Haber Merkezi İHA
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında.
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında.

Tam üç yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden beş bayram geçti.

Anne Ayşe Bülbül'ün acısı dinmek bilmiyor. İlçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinin içleri yakan bekleyişi
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Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor.
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Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın dedi.
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Şehit Eren Bülbül'ün annesinin içleri yakan bekleyişi
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor.


Eren çıkıp gelecekmiş gibi

Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen beşinci bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum yoksul yaşadı aç yattı
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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum yoksul yaşadı aç yattı

PKK’nın peşinden gitmeleri benim boynumu büken

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Trabzon’da önceki gün Maçka ilçesine gelerek oğlunun mezarını ziyaret etmesi ile ilgili soruna soru üzerine ise Ayşe Bülbül, yaylada bulunduğu sırada ziyaretin gerçekleştiğini söyledi. Bülbül, ziyaretten kendisine bilgi verildiğini ancak yaylada ve rahatsız olduğu için mezarı başına gelemediğini belirterek “Gelsem İmamoğlu’nu dışlayacak değilim.

PKK’nın peşinden gitmeleri beni rahatsız eden boynumu büken o. Benim yavrumun yüzünü baktıkları zaman hiç mi ağlayıp gözyaşı dökmeyeceklerdi. PKK’lar ile HDP’liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor.

Görüşebilseydim bunları onun yüzüne soracaktım. Eren’i şehit edenler ile ilgili ne diyecekti ? Onu merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar özel bölümünde; 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Astsubay Ferhat Gedik'le beraber şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.
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