Trabzon yıl boyu turist ağırlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren 18 ilçesi ve 708 mahallesi bulunan Trabzon’u renklerini koruyarak geliştirmek için uğraş verdiklerini söyledi. Zorluoğlu “Trabzon’un renkleri derken, sadece yaylalarımızın yeşilini, denizimizin ve Trabzonspor’umuzun mavisini ya da bordosunu değil; her yaştan, her meslekten, farklı kültürlerden, her toplumsal kesimden ayrı ayrı değerlerimizi kastediyoruz. Şehrimizde renklerimizin tüm tonlarını açığa çıkarmak, kültür-sanat etkinliklerini çeşitlendirmek ve turizmi 12 aya yaymak için projelerimizi birbiri ardına ortaya koyuyoruz” dedi.

BEŞ PROJE BİR YERDE

Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi ile Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Altyapının bütünüyle yenilenme vakti gelmiş, hatta geçmişti. Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi sadece içme suyu hattı projesi değil, tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje. Biz bu projeye ‘beşi bir yerde’ diyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından cadde ve sokakları bütünüyle yenilemiş olacağız” diye konuştu.

ALTYAPIDA TAM GAZ

Altyapı projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında bugüne kadar; 148 kilometre içme suyu hattı, 17 kilometre yağmur suyu hattı, 8,5 kilometre kanalizasyon hattı, 48 kilometre fiber optik hattı ve 7,5 kilometre doğal gaz hattı yapımı tamamlanmış olup, 7 bin 642 aboneye yeni hattan su verilmeye başlanmıştır. Şehrin yakın tarihinde görülmemiş bir işe imza atarken, esnafımıza ve vatandaşlarımıza verdikleri destek, gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kuluçka Merkezi’ne ödül

Geleceğin teminatı gençler için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Son olarak Kuluçka Merkezi Projemizle Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldük. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi ayrıca gururlandırdı. Proje kapsamında Trabzon’da ikamet eden 14-25 yaş arası gençlere 21. yüzyılın getirdiği değişiklikler üzerine bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri için ‘Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi’ kurulacak. Bu merkezde; gençlere sözlü ve yazılı iletişim, beden dili, takım çalışması, empati kurabilme, müzakere ve ikna kabiliyeti gibi çok sayıda beceri kazandırılırken, Siber Güvenlik, Nano Teknoloji, Yapay Zekâ, 3 boyutlu tasarımı gibi teknik beceri eğitimleri de verilecek.”