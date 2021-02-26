Gündem Trabzonda cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı Mahalle ikinci kez karantinaya alındı
TRABZON

Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı - Trabzon haber

Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

Trabzon'un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi’nde trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Çebi’nin (43) cenazesine katılan koronavirüslü kişi, cenaze ve taziye evinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı. 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Araklı ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Taşönü Mahallesi’nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
KORONAVİRÜS
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı

DHA

Cenazede 12 kişiye virüs bulaştırmış

İlçede 8 ay arayla ikinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede, vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, yapılan testler sonucunda, bazı semptomlar gösteren 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

DHA

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 15 Şubat günü İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adem Çebi’nin (43) memleketi Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi’ndeki cenazesinde ve taziye ziyaretlerinde salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, cenazeye katılan koronavirüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu mahalleliye virüs bulaştırdığı saptandı.

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