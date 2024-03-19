Trabzon'da CHP otobüsüne taş atılmıştı! Valilikten açıklama: Olayın siyasi bir yönü yok

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Ahmet Akın, DEM Parti ile ittifaka sert sözlerle tepki gösterdi. Akın, "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim." sözleriyle DEM Parti ile arasına kalın çizgiler çekerken, akıllara geçtiğimiz günlerde CHP'de yaşanan Burcu Köksal krizi geldi. Hatırlanacağı üzere CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" demiş ve bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerce durumu toparlamaya çalışmıştı. Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Öyle 'ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz' diyenler ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" sözleriyle CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a tepki göstermişti.