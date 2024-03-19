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Trabzon'da CHP otobüsüne taş atılmıştı! Valilikten açıklama: Olayın siyasi bir yönü yok

Trabzon'da dün CHP'nin miting otobüsüne taş atılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzon Valiliği, olayla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şahsın taşı yüksek sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle attığı, olayın siyasi bir yönünün olmadığı ve bu gerekçeyle de CHP il yönetiminin şahıstan şikayetçi olmadığı belirtildi.

21:06 - 19/03/2024 Salı
AA
Trabzon'da CHP'nin miting otobüsüne taş atıldı.
Trabzon'da CHP'nin miting otobüsüne taş atıldı.

Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.

Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Taşı yüksek sesten rahatsız olduğu için attı"

CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır."


CHP'de Burcu Köksal'dan sonra yeni kaosun adı Ahmet Akın: CHP Balıkesir adayı DEM'e ateş püskürdü
CHP'de Burcu Köksal'dan sonra yeni kaosun adı Ahmet Akın: CHP Balıkesir adayı DEM'e ateş püskürdü

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Ahmet Akın, DEM Parti ile ittifaka sert sözlerle tepki gösterdi. Akın, "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim." sözleriyle DEM Parti ile arasına kalın çizgiler çekerken, akıllara geçtiğimiz günlerde CHP'de yaşanan Burcu Köksal krizi geldi. Hatırlanacağı üzere CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" demiş ve bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerce durumu toparlamaya çalışmıştı. Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Öyle 'ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz' diyenler ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" sözleriyle CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a tepki göstermişti.

CHP'den İmamoğlu'nun para kulelerine akılalmaz savunma: Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım
CHP'den İmamoğlu'nun para kulelerine akılalmaz savunma: Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'deki deste deste para kuleleri görüntüleri ile ilgili katıldığı Halk TV yayınında yaptığı savunma ile sosyal medyada gündem oldu. Bulut, CHP'deki kayıt dışı para kulelerini, "Aslında şuna bakmak lazım. Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval parayla gidiyorsunuz. Yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan ondan utanır. Bir yer satın alacaksınız, 10-15 kişi birden çuvalları yükleniyor. O para saatlerce sayılıyor ve birileri de bunu malzeme yapıyor. Vatandaşlar bunları yemez. O görüntülerin kıymet-i harbiyesi kalmadı." sözleriyle savundu.

CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı
CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı: "Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi."


#Trabzon
#CHP miting otobüsü
#Trabzon Valiliği
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