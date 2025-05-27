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Trabzon'da feci olay: Uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da feci olay: Uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

16:5927/05/2025, Salı
AA
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Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.


İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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