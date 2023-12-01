Trabzon'da iki liseli genç dalgalara kapılmıştı: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da dalgalara kapılan iki gençten Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan öğrencinin Uğurcan Korkmaz olduğu belirlendi.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Kumsalda mont ve telefona ulaşılmıştı
Dün öğrencilerden Emir Berke Aşık’a (16) ait mont içinde cep telefonu, kalem ve paralarla birlikte denize düştükleri yerden 2 km mesafede sahile vurmuş şekilde bulunurken, bugün de 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bölgeye yakın bir yerde açıkta arama yapan ekipler tarafından bulunarak sahile getirildi.
Cansız bedeni bulunan öğrencinin Gümüşhane’nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğurcan Korkmaz olduğu tespit edildi.