Trabzon'da iki liseli genç dalgalara kapılmıştı: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye’yi etkisi altına alan şiddetli fırtına, kar ve sağanak Karadeniz'de Rize, Ordu, Artvin ve Trabzon’u vurdu. Trabzon'da fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Meteoroloji, yağış ve fırtına nedeniyle 23 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı. İstanbul için de AKOM tedbirli olunmasını istedi.